Школа Татарстана претендует на победу во Всероссийском конкурсе «Успешная школа – 2017»

Подведены итоги заочного этапа ежегодного конкурса среди школ России. Жюри отобрало 15 школ для участия в следующем, очном, туре. Среди них — школа из Татарстана.

В рамках заочного этапа было принято 200 творческих работ, среди которых для участия в следующем туре отобраны 15. Если на первом этапе оценивались эссе на тему «Как достичь успеха? Наша технология», то участникам следующего этапа предстоит представить свои кейсы, обсудить на круглом столе актуальные вопросы образования. Как сообщает «Учительская газета», тему круглого стола определят академик РАО, директор Федерального института развития образования Александр Асмолов и учитель истории и обществознания гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» — 2017 Илья Демаков.

Во второй этап прошла школа Иннополис.