Школьная медаль и аттестат с отличием будут зависеть от результатов ЕГЭ

Август 29, 2018 0

Министерство просвещения РФ намерено изменить порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения. 

Выпускникам, которые сдают ЕГЭ по математике базового уровня (оценивается по пятибалльной системе) необходимо набрать пять баллов.

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» будут выдаваться только тем ученикам, которые смогли набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

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