Школьная медаль и аттестат с отличием будут зависеть от результатов ЕГЭ

Министерство просвещения РФ намерено изменить порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Соответствующий проект приказа размещен для общественного обсуждения.

Выпускникам, которые сдают ЕГЭ по математике базового уровня (оценивается по пятибалльной системе) необходимо набрать пять баллов.

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» будут выдаваться только тем ученикам, которые смогли набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.