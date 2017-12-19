Школьница из Брянска получила трогательный новогодний подарок от Владимира Путина

Президент России исполнил мечту девочки из Брянской области. Школьница написала письмо Владимиру Путину с просьбой исполнить мечту ее мамы о собаке.

В преддверии Нового года глава города Клинцы Олег Шкуратов и врио главы клинцовской городской администрации Александр Морозов вручили долгожданный подарок девочке, сообщает РИА Новости. Щенок белый с золотистыми ушами. Новые хозяева назвали собаку Марго.

Недавно школьница из соседней республики тоже получила подарок от Президента. Владимир Путин подарил ученице Каменской школы Удмуртии электрическое пианино.