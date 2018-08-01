Школьница из Татарстана взяла золото на международной олимпиаде по математике

В Китае подвели итоги Международной математической олимпиады China Girls Mathematical Olympiad. В интеллектуальных состязаниях приняли участие команды Сингапура, Филиппин, Макао, Гонконга, России, США, Канады, Великобритании и Австралии.

CGMO привлекает к участию старшеклассниц, чьи знания и способности в математике выходят далеко за рамки обычной школьной учебной программы. Сборная команда России регулярно принимает участие в олимпиаде. Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ, в этом году в состав сборной России вошла ученица из Татарстана – Седова Анна из IT-лицея КФУ. Она получила золотую медаль. Всего у сборной России 2 золотых и 2 серебряных медали.