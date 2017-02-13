Школьник из Нижнекамска выстрелил в глаз однокласснику

Девятиклассник одной из школ г. Нижнекамск выстрелил в глаз своему однокласснику из пневматического пистолета, пишет ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу УМВД по Нижнекамску.

Подросток из Нижнекамска купил травматический пистолет. Тогда отец мальчика заметил оружие и спрятал от сына. Тот нашел пистолет и отдал на хранение товарищу.

В субботу, 11 февраля, девятиклассник принес пистолет в школу, чтобы вернуть его хозяину. Но мальчик забыл сообщить другу, что пистолет заряжен.

Когда за несколько минут до окончания урока учительница вышла из класса, владелец пистолета достал его из сумки и начал размахивать им. В какой-то момент он нечаянно нажал на курок, и пуля попала в глаз однокласснику, который сидел справа от него. Подростка госпитализировали. Сейчас он находится на лечении в РКБ г. Казани. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Никакого конфликта между одноклассниками, как подчеркнули в пресс-службе УМВД по Нижнекамску, не было. По их словам, все произосшедшее – трагическая случайность.

Как только лечение будет окончено и станет понятно, насколько тяжелый вред причинен здоровью подростка, в отношении стрелявшего будет принято процессуальное решение.

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