Школьник обратился к Владимиру Путину с вопросом об увеличении обязательных ЕГЭ

Ученик 9 класса адресовал вопрос Президенту России вопрос по поводу возможного увеличения количества обязательных экзаменов.

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», которая состоялась вчера, школьник из г. Лобня Московской области поинтересовался у Президента о том, каких изменений в образовании ждать в ближайшее время. Он поинтересовался, будут ли отменяться на ЕГЭ экзамены по выбору, если с 2020 и с 2022 года обязательными станут «История России» и иностранный язык.

— Каким образом нам можно подготовиться по шести экзаменам? – спросил школьник, цитирует девятиклассника пресс-служба Минобрнауки РФ.

Президент России согласился с опасением школьника, что «большое количество экзаменов может быть определённым препятствием для глубокого изучения предметов», которые выпускники включили в список своих приоритетов.

Ответить на вопрос В. Путин попросил министра просвещения. Ольга Васильева также уточнила, что обязательный ЕГЭ по английскому языку предполагается ввести «в соответствии с экспертным и профессиональным мнением», причём обязательному введению ЕГЭ по этому предмету в 2022 году будет предшествовать его пилотная апробация в 19 регионах в 2020 году.

Министр подчеркнула, что обязательному введению ЕГЭ по иностранным языкам будут также предшествовать подготовка педагогов и обновление методики преподавания этого предмета.

Что касается введения обязательного ЕГЭ по «Истории России», в настоящее время этот вопрос обсуждается экспертным сообществом.