Школьникам разрешат ездить в поездах без родителей

Уже в этом году дети старше 10 лет смогут самостоятельно ездить в поездах без сопровождения родителей. Об этом рассказал руководитель «Федеральной пассажирской компании» (ФПК) Петр Иванов.

В разговоре с представителями СМИ, он объяснил, что за ребенка в пути будет отвечать проводник, который должен передать его доверенному лицу по прибытии на станцию назначения. Такая услуга будет доступна при дополнительной плате, но конкретная стоимость на данный момент неизвестна.

Сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами, но одного ребенка в поезда не пускают. Данное новшество уже имеется в авиаперевозках, где можно заказывать сопровождение ребенка.