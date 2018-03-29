Школьники досрочно сдадут ЕГЭ по математике

30 марта состоится досрочный Единый государственный экзамен по математике. На завтра назначены базовый и профильный уровни ЕГЭ по этому предмету.

По данным департамента контроля и надзора в сфере образования РТ, сдать экзамен по математике в досрочный период решили 520 выпускников школ Татарстана.

На досрочном этапе ЕГЭ задействованы три пункта проведения экзамена:

— ППЭ № 5513, действующий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №13» Вахитовского района г. Казани.

— ППЭ № 5927, действующий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №127» Приволжского района г. Казани.

— ППЭ № 2625, действующий на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Набережные Челны.