Школьники из Татарстана победили в крупнейшем химическом турнире в России

Кубок III межрегионального химического турнира и диплом I степени разделили сборная команда из Москвы, лицея № 131 Казани и лицея № 35 Нижнекамска. Об этом сообщает оргкомитет конкурса.

Также призовые места заняли команды «ЧаС» (сборная Москвы и казанского лицея № 131) и «Тигры» (лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии, пос. Дубровка). Эти команды были награждены дипломами второй и третьей степени, заняв 4-е и 10-е абсолютные места соответственно. Всего в заключительном этапе приняли участие 36 команд из 24 регионов России.

По решению комиссии жюри второе абсолютное место заняла команда из Кирова, третье — команда из московской школы № 192. В число призеров вошли также участники из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Тулы, Казани, Иркутска и Воронежа.

Турнир сочетает в себе черты олимпиады и конференции. Отбор участников проводился двумя путями — очным и заочным. Очный предполагал победу в региональных этапах турнира, которые прошли в 35 регионах России. Отдельно проводился заочный отбор, участникам которого предлагалось отправить подробное решение одной из задач, которую команда считала решенной лучше всего. Всего в очном и заочном отборе приняли участие свыше 3200 школьников из 57 регионов РФ, а также Украины, Беларуси и Казахстана. Заключительный этап прошел с 4 по 6 февраля в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Команда «Тигры» стала победителем регионального этапа в Казани, состоявшегося 20 – 21 ноября 2016 года. Сборные команды Республики Татарстан и Москвы прошли в заключительный этап турнира благодаря призовым местам в заочном отборе среди нескольких сотен команд.

Организаторами турнира являются химический факультет и факультет наук о материалах Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, а также Национальный центр непрерывного естественно-научного образования.

По материалам ИА «Татар-информ».