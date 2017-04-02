Школьники пишут ВПР по окружающему миру, биологии и химии

27 апреля учащиеся 4-х классов пишут проверочную работу по окружающему миру, 5-х классов — по биологии и 11-х классов — по химии.

На написание работы по окружающему миру четвероклассникам отведут 45 минут. Работа состоит из двух частей — десяти заданий.

Если ВПР для четвертых классов обязательна, и в нем принимают участие около 40 тыс. школьников по всей России, то участие в проверочных работах учеников пятых классов добровольное. Так, около 29 тыс. пятиклассников проходят процедуру ВПР в режиме апробации. Работа по биологии включает в себя 8 заданий, на выполнение отводится 45 минут.

ВПР в 11 классах также проводятся в режиме апробации для выпускников, не выбравших данный предмет для сдачи ЕГЭ. По информации сайта Рособрнадзора, ВПР по химии проведут около 14,5 тысяч школ из 83 регионов России. Работа состоит из 15 заданий. На выполнение отводится (90 минут).