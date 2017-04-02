Школьники пишут ВПР по окружающему миру, биологии и химии

27 апреля учащиеся 4-х классов пишут проверочную работу по окружающему миру, 5-х классов — по биологии и 11-х классов — по химии.
На написание работы по окружающему миру четвероклассникам отведут 45 минут. Работа состоит из двух частей — десяти заданий.
Если ВПР для четвертых классов обязательна, и в нем принимают участие около 40 тыс. школьников по всей России, то участие в проверочных работах учеников пятых классов добровольное. Так, около 29 тыс. пятиклассников проходят процедуру ВПР в режиме апробации. Работа по биологии включает в себя 8 заданий, на выполнение отводится 45 минут.
ВПР в 11 классах также проводятся в режиме апробации для выпускников, не выбравших данный предмет для сдачи ЕГЭ. По информации сайта Рособрнадзора, ВПР по химии проведут около 14,5 тысяч школ из 83 регионов России. Работа состоит из 15 заданий. На выполнение отводится (90 минут).
Да, дети боятся. Для четвероклашек ВПР уже, как ЕГЭ. Большое испытание. Для учителей тоже ВПР – большая нагрузка.
Сегодня утром ехал в лифте с мамой и её дочерью.Я так понял,что девочка учится в четвёртом классе. Она очень переживала за ВПР по окружающему миру. А мама её успокаивала. Я сам учитель. Знаю, какая атмосфера в школе в дни таких экзаменов…