Школьники республики готовятся к олимпиаде по робототехнике

Август 16, 2018 0

В Университете Иннополис продолжается Республиканская профильная робототехническая смена. Здесь ребята готовятся к олимпиаде по робототехнике, а также развивают свои навыки в компетенциях робототехники, программирования и конструирования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ. 

Фото: mon.tatarstan.ru

Фото: mon.tatarstan.ru

На смену приехали участники республиканского и заключительного этапов Всероссийской Робототехнической Олимпиады 2018. Участники смены – 107 школьников в возрасте от 9 до 18 лет из образовательных организаций 10 муниципальных районов Республики Татарстан.

Организаторы профильной смены: Министерство образования и науки Республики Татарстан, АНО ВО «Университет Иннополис».

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