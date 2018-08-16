Школьники республики готовятся к олимпиаде по робототехнике

В Университете Иннополис продолжается Республиканская профильная робототехническая смена. Здесь ребята готовятся к олимпиаде по робототехнике, а также развивают свои навыки в компетенциях робототехники, программирования и конструирования, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РТ.

На смену приехали участники республиканского и заключительного этапов Всероссийской Робототехнической Олимпиады 2018. Участники смены – 107 школьников в возрасте от 9 до 18 лет из образовательных организаций 10 муниципальных районов Республики Татарстан.

Организаторы профильной смены: Министерство образования и науки Республики Татарстан, АНО ВО «Университет Иннополис».