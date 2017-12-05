Школьники РТ завоевали две золотые и одну серебряную медали на турнире по информатике в Болгарии

Школьники Республики Татарстан Ильдар Гайнуллин и Азат Исмагилов завоевали «золото», а Рамазан Рахматуллин «серебро» на Международном турнире по информатике в Болгарии, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на olimpiada.ru.

Соревнования проводились в городе Шумен. В них приняли участие 159 человек из 8 стран. В группе юниоров соперничали 59 школьников, в старшей – 100 учащихся. Всего у сборной России по итогам IX Международного турнира по информатике 17 медалей: 9 золотых, 7 серебряных и одна бронзовая.

Подготовку российских школьников к соревнованиям проводили сотрудники Университета Иннополис, представители Центральной предметно-методической комиссии и лицея Иннополис.

Четыре команды юниоров были сформированы еще на летних межрегиональных сборах. На осенней олимпиаде участники должны были решить 6 задач на языках программирования: C++ или Java.

«Мы уверены, что мотивация, которую приобрели участники на олимпиаде, станет двигателем развития сборной», — сказала директор по довузовскому образованию Университета Иннополис Ольга Корниенко.