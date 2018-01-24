Школьники Татарстана могут принять участие в конкурсе «Если бы я был Президентом»

Государственный Совет РТ приглашает школьников республики к участию во всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом». Соответствующая информация размещена на сайте Госсовета. Конкурс организован Центром развития парламентаризма и Палатой молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ.

Творческое состязание проводится по четырем номинациям: эссе, рисунок, видеоролик и проект. Принять участие в нем может каждый школьник в возрасте от 6 до 17 лет. Конкурс пройдет в два этапа: заочный и очный. Итоги будут подведены в марте в рамках Всероссийского молодежного законотворческого форума. Победители конкурса в дальнейшем будут приглашены на прохождение образовательной программы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, на специализированную смену Международного детского центра «Артек» в 2018 году.

Работы принимаются до 15 февраля текущего года на электронный адрес konkurs.president@gmail.com c пометкой в теме письма «Если бы я был Президентом».