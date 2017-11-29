Школьники Татарстана поборются за победу в олимпиаде «Технологическое предпринимательство»

В Татарстане стартовала олимпиада «Технологическое предпринимательство». Она включает в себя пять профилей: новые технологии, прикладные биотехнологии, IT, авиатехнологии и ресурсосбережение. При этом в каждом из них нужно решить и экономические задачи. Олимпиада не привязана к конкретному предмету из школьной программы и направлена на развитие творческих способностей и проявления интереса к научно-исследовательской деятельности у российских школьников, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

8000 школьников уже подали заявку на участие в олимпиаде. Регистрация участников проводится на официальном сайте олимпиады — www.olimp.tech.