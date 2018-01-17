Школьники вновь дерутся, используя нож

Общественность еще успела отойти от шока, из-за «кровавой драки» школьников в Перми, как подобное произошло снова, на этот раз в Челябинской области.

Как сообщают СМИ, в школе села Смольное, ученик девятого класса ударил ножом другого учащегося. По словам директора школы Людмилы Гилязовой, между детьми произошла небольшая стычка, во время которой один из школьников ударил сверстника небольшим ножом. Получивший ранения ученик госпитализирован в больницу, угрозы его жизни нет. Прокуратура Челябинска сообщает, что производится проверка инцидента, напавший на сверстника ученик задержан, причиной драки называется «затяжной конфликт» школьниками.