Школьников Казани приглашают к участию в экологическом форуме «Зилант»

Казанские школьники могут принять участие в XVII городском открытом экологическом форуме «Зилант», который в этом году посвящен проблемам охраны водных ресурсов.

Как сообщает Министерство экологии и природных ресурсов РТ, для участия в форуме приглашаются учащиеся 8 – 11 классов. По научно-исследовательскому направлению школьники смогут выступить с докладами на семи секциях: «Флора, экология растений», «Фауна, экология животных», «Биоиндикация», «Водные проекты, Гидроэкология», «Человек разумный: социальная экология, психология», «Промышленная экология», «Здоровье человека и экология».

Организационно-массовое направление форума предполагает участие семи агитбригад – по одной от каждого района города. В данной номинации смогут поучаствовать школьники с 6 по 11 классы. Рекомендуется проведение отборочных туров в районах. Если же они не проводятся, то команда может приехать в Городской детский эколого-биологический центр для участия в отборочном туре (видеосъемка выступления) до 21 января.

Третье направление форума – «Сохранение биоразнообразия и проблемы охраны природных ресурсов РТ». Будут заслушаны отчеты о проделанной природоохранной работе, которая продемонстрирует личное действие в решении проблемы сохранения природы. Это, в частности, очистка и благоустройство городских, пригородных, прибрежных территорий, родников, пришкольной территории, развешивание кормушек и подкормка зимующих птиц, изготовление скворечников, организация и проведение разнообразных природоохранных акций и др.

Просветительское направление форума предполагает проведение конкурса в заочной форме по трем номинациям: стенгазеты, литературное творчество (эссе), плакаты. Все конкурсные работы должны соответствовать теме форума.

Работы принимаются до 20 января в Городском детском эколого-биологическом центре по адресу: Казань, ул. Космонавтов, 57. Более подробную информацию можно получить по телефону: 273-48-55.

Итоги экологического форума планируется подвести 27 января. Организаторами мероприятия выступают Управление образования исполкома Казани, Центральное территориальное управление Министерства экологии и природных ресурсов РТ, Городской детский эколого-биологический центр, Казанский федеральный университет.