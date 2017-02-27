Школьников России предлагают обучать по системе, основанной на классической методике советской школы

Ассоциация родительских комитетов и сообществ обратилась с открытыми письмами к органам государственной власти и просит их поддержать систему обучения и национального, патриотического воспитания детей — «Русская классическая школа».

Ассоциация обратилась к Президенту РФ, министру образования РФ, руководителю Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ассоциации.

В письме В. В. Путину сказано, что бесконечные образовательные реформы и изменения законодательства в этой сфере стремительно разрушают систему образования в стране. Родителей тревожит то, что «сегодняшняя школа не даёт учащимся даже элементарных знаний, что неопровержимо проявляет из года в год ЕГЭ. Преподаватели высшей школы с отчаянием констатируют, что студенты стали необучаемыми: они не могут понимать, мыслить, читать и говорить. И причина не только в ЕГЭ, но и в качестве обучения, в методике обучения, а вернее – в её отсутствии».

Родители указывают на последствия образовательных реформ: «реорганизация и ликвидация учебных заведений, падение уровня образования, подрыв доверия к школе, некачественные образовательные программы и учебные пособия (несоответствие этих программ детским возрастным особенностям, дикий темп прохождения материала при отсутствии повторения и, как следствие, страшные перегрузки детей в школе и неусвоение ими учебного материала), а также практически полное исключение привычных форм проверки знаний, таких как, сочинение, изложение, устные ответы, заучивание стихов наизусть, и подмена их бездумными тестированиями по всем предметам и чуждой нам проектной деятельностью. Все вышеперечисленное очень пагубно влияет на наших детей, их уровень знаний, умение мыслить, грамотно излагать свои мысли на русском языке, а также плохо влияет на их здоровье, эмоциональное состояние, отношение к учебе и жизни» (из письма министру образования РФ О. Васильевой).

Таким образом, ассоциация просит вернуть классические методические ценности в школу. По мнению родителей, примером является «Русская классическая школа».