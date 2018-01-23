Школы будут охранять по единому стандарту

Помогут ли единые требования по обеспечению безопасности учебных заведений остановить насилие со стороны учеников и главный вопрос — где найти деньги?

В России могут возникнуть частные охранные предприятия, специализирующиеся на охране школ. После «кровавой драки» в Перми и нападения с топором на учеников в Бурятии, депутаты Государственной Думы предложили разработать единый стандарт по обеспечению безопасности в учебных заведениях, распространив его на все регионы страны. В комитете по безопасности, нижней палаты парламента обсуждают вопрос создания специальной рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, прежде всего, школ.

Эксперты отмечают, что эта мера позволит повысить качество охраны, отмечая вопрос с недостатком финансирования. Только по Казани, как сообщил нам первый заместитель министра образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин, на эти цели требуется 192 миллиона рублей. И поэтому, вопрос, где найти деньги, чтобы нанять частные охранные предприятия, которые будут охранять школы – остается открытым. Сегодня этот вопрос решается при помощи родителей, которые ежемесячно оплачивают услуги охранных предприятий за свой счет.

Кроме этого, депутаты обсуждают возможность создания специальных центров для мониторинга ситуации, включая пункты видеонаблюдения и передачи сигнала.

Предложения депутатов без сомнения правильные и актуальные, однако, справедливости ради нужно отметить, что не являются чем-то новыми. В прошлую пятницу, редакция журналов «Магариф» и «Гаилә һәм мәктәп” организовали круглый стол, который был посвящен безопасности детей в школах. На ней, директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани Диляра Каримова отметила, что даже если для безопасности детей нанимать частные охранные предприятия, их очень трудно подобрать, ведь в них должны работать специалисты со специальным образованием, которые понимали бы тонкости и работу с учетом специфики образования.