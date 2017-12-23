Сколько стоит весело встретить Новый год в хорошем ресторане?

Наступила новогодняя пора. Многие россияне, судя по опросу, проведенному исследовательским центром рекрутингового портала Superjob.ru, собираются праздновать дома. Это 61% наших сограждан. Остальные все же предпочтут рестораны и кафе. В какую сумму обойдется это удовольствие?

Журнал «Магариф» решил выяснить, какие заведения будут работать в новогоднюю ночь и каков их прайс-лист. Мы обзвонили рестораны и кафе нашего города.

Из 20 опрошенных кафе и ресторанов только несколько будут трудиться «во благо народа». К примеру, рестораны “Древняя Бухара”, “Катык”, “Пашмир” 31 декабря вообще не примут гостей. Если хотите провести предновогодний корпоратив или банкет в этих заведениях, это будет стоить от 2500 рублей на человека.

Кафе “Парамартха” работает 31 декабря, но всего лишь до 19-00. Как нам сказали администраторы этого заведения, у них можно провести новогоднее мероприятие за 2000-2500 рублей на одного человека.

Приемлемые цены предлагает кафе “Сказка”, но оно также работает только до 30 декабря. Ценовая политика – 1500 рублей на взрослого, 600 – на ребенка.

В ресторанах Extra Lounge и “Панорама” банкет 31 декабря и 1 января будет стоить 15 000 рублей. Заведения предлагают развлекательную программу и алкоголь.

Возможно, такие цены для некоторых не по карману, но им тоже хочется провести Новый год в каком-то заведении, но в более бюджетном формате. Мы нашли и такие кафе.

Кафе “Бай табын” предлагает отпраздновать Новый год именно 31 декабря за 1500 рублей на человека. Предусмотренаразвлекательная программа.

Есть и более дешевые варианты. В пабе “Белфаст” такую роскошь предлагают за 1200 рублей. Но ни новогодней программой, ни алкоголем заведение вас не порадует.

Как мы выяснили, большинство кафе и ресторанов будут закрыты 31 декабря. Из 20 заведений, которые мы обзвонили, будут работать только пять.