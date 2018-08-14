Скончался экс-начальник управления физкультуры и спорта Набережных Челнов

На 71-м году после продолжительной болезни скончался второй начальник управления физической культуры и спорта исполкома Набережных Челнов Вячеслав Григо. Главным физкультурником города он проработал 13 лет, сообщает газета «Челнинские известия».

Долгое время Вячеслав Григо работал в КГУ (сейчас КФУ) им. Ульянова-Ленина преподавателем физкультуры.

Под началом Вячеслава Михайловича были возведены многие спортивные сооружения Набережных Челнов: стадион «Строитель», бассейн «Дельфин», спортшколы «Олимпийский», «Витязь» и другие объекты. По его инициативе в городе начали проводить легкоатлетическую эстафету, которая проходит и в настоящее время.