Скончался мальчик из Нижнекамска, в глаз которого выстрелил одноклассник

Девятиклассник из Нижнекамска, в которого выстрелили из пневматического оружия прямо во время урока, скончался сегодня в ДРКБ. Об этом пишет ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения РТ.

Ребенок был доставлен в ДРКБ из Нижнекамской больницы. Казанские врачи прооперировали мальчика дважды. Во второй раз ему была выполнена сложная нейрохирургическая операция по поводу проникающего пулевого ранения глаза. Операция проводилась при консультации ведущего офтальмохирурга федерального центра из Москвы по средствам видеоконференцсвязи. Известно, что в послеоперационном периоде у ребенка случилось осложнение. Проникающее ранение и повреждение центральной нервной системы привели к остановке сердечной деятельности.

Окончательную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.

Напомним, 11 февраля за несколько минут до окончания урока одноклассник выстрелил мальчику в глаз. Известно, что до этого подросток купил травматический пистолет. Тогда отец мальчика заметил оружие и спрятал от сына. Тот нашел пистолет и отдал на хранение товарищу.

В прошлую субботу за несколько минут до окончания урока учительница вышла из класса. В это время владелец пневматического пистолета достал его из сумки и начал размахивать им. В какой-то момент он нечаянно нажал на курок, и пуля попала в глаз однокласснику, который сидел справа от него.

Редакция журнала «Магариф» соболезнует родителям мальчика.

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