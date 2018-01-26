Состоялся запуск новых производственных объектов «ТАНЕКО»

В Республике Татарстан состоялся запуск новых производственных объектов Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».

Новые проекты позволят получить высококачественное базовое сырья для нефтехимии и компонентов автомобильных бензинов высшего качества. Один из проектов –это установка гидроочистки нафты мощностью 1,1 млн. тонн в год. Стоимость проекта 4,3 млрд. рублей. Второй проект — установка изомеризации легкой нафты мощностью 420 тысяч тонн в год, которая позволит начать выпуск высокооктанового компонента для производства автомобильных бензинов. Стоимость проекта 6,7 млрд рублей.

Напомним, строительству нефтеперерабатывающего завода нового поколения«ТАНЕКО»начало было положено в Нижнекамске практически «в чистом поле», в ноябре 2009 года.Масштабная стройка совпала с периодом мирового финансового кризиса.Содействиефедерального центра позволило продолжить строительство этого стратегического для страны объекта.

Сегодня завод перерабатывает отечественное сырье, на отечественном оборудовании и технологиях, производит 20 видов востребованной высококачественной продукции мирового уровня.На предприятии сегодня трудятся более 3,5 тысяч человек. На комплексе 2010 года переработано более 50 млнтонн нефти. Глубина переработки составляет рекордные для отрасли 99,2%. Накопленный объем инвестиций составил 307 млрд. рублей без НДС.

«ТАНЕКО» сегодня является единственным в стране заводом, производящим только светлые нефтепродукты — дизельное топливо ЕВРО-5, авиакеросин, базовые масла. В текущем году планируется начало выпуска бензинов премиум-класса, увеличение объема переработки до 14 миллионов тонн.

«ТАНЕКО» стал антикризисным проектом не только для «Татнефти». Синергетический эффект получили многие отрасли народного хозяйства страны — машиностроение, металлургия, проектная наука. Крупнейшие заказы были размещены в Волгограднефтемаше, Челябинском трубопрокатном заводе –всего2000 российских предприятий.

Реализация проекта «ТАНЕКО» позволила также достичь значимых социально-экономических эффектов. С начала стройки введено 620 тыс. кв. метров жилья. Построены оздоровительные и спортивные учреждения, парки, скверы, детские площадки. Только в 2017 году в бюджеты всех уровней компания «Татнефть» выплатила — 304,7 млрд рублей, «ТАНЕКО» — 53 млрд рублей.

«Высшей школой экономики» интегральный бюджетный эффект от реализации первой очереди «ТАНЕКО» в горизонте планирования до 2030 года был оценен в 1,7 трлн рублей, от комплекса на 14 млн тонн — в 2,8 трлн рублей.

Приоритетные задачи 2018 года обеспечить ввод в эксплуатацию следующих новых производств. Это установка гидроочистки керосина, мощностью 500 тыс. тонн в год, стоимостью проекта 5,4 млрд руб. Также запуск гидроочистки дизельного топлива мощностью 1,6 млн. тонн в год, стоимостью проекта 6,2 млрд. руб.

Комплекс «ТАНЕКО» в 2018 году планирует выйти на производственную мощность 14 млн.тонн в год и переработать 9 млн.404 тысяч тонн нефти (120% к уровню 2017 г.). В планах также обеспечить выпуск автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95, соответствующих требованиям ЕВРО-5 в количестве до 1 100 000 т/год.