Сотрудникам министерства образования РТ увеличат зарплату

Как сообщают СМИ, минобр Татарстана увеличило месячный фонд для выплаты заработных плат сотрудникам аппарата ведомства на 12,6%, или 100 тысяч рублей, с нынешних 792,6 тысяч до 892,6 тысяч рублей. Постановление об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин 29 декабря.

Редакция журнала «Магариф» искренне поздравляет, коллег из министерства образования с повышением заработной платы. Мы надеемся, что в след за повышением зарплат в министерстве образования РТ, задумаются о необходимости повышения оплаты работы журналистов АО «Татмедиа». Вчера, на представлении коллективу журнала «Казан утлары» нового главного редактора, Генеральный директор АО «Татмедиа» Кузьмин Андрей, рассказал, что зарплаты журналистов компании, в последний раз были изменены 10 лет назад.