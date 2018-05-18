Создается реестр ветеранов Великой Отечественной войны

На базе Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ создается собственный реестр ветеранов Великой Отечественной войны. Казанцев призывают приносить в офисы МФЦ фотографии и данные своих родственников, принимавших участие в войне. В любое время горожане смогут напечатать фотографии в крупном масштабе и использовать снимки для участия в акции «Бессмертный полк».

На федеральном уровне подобный реестр ветеранов уже существует, отметила сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» директор МФЦ в РТ Ленара Музафарова. «Мы хотим создать свой, татарстанский реестр. В течение года каждый хотя бы один раз обращается в МФЦ – мы просим горожан захватить с собой фото воевавшего родственника. Бывает, что кто-то не знает, куда обратиться, чтобы напечатать фото, у кого-то не хватает средств. Мы будем предоставлять эту услугу именно на бесплатной основе», — сказала Л.Музафарова.

Горожане, желающие пополнить реестр ветеранов, должны принести в любой офис МФЦ снимки своих родственников и основные данные: имя, фамилию, воинское звание и годы жизни. Снимки отсканируют и внесут в общую базу, забрать распечатанное фото в крупном масштабе можно будет как в этот же день, так и ближе к 9 мая – для того, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк».

Отметим, что при желании фото и данные можно выслать по почте, более подробную информацию можно посмотреть на официальном сайте МФЦ в РТ.

Информация получена с сайта /www.kzn.ru.