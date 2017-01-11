Специалисты Рособрнадзора на ОТР расскажут о подготовке к ЕГЭ

Рособрнадзор и Общественное телевидение России запускают новый цикл совместных передач «О ЕГЭ предметно». Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Передачи можно будет смотреть в прямом эфире каждый четверг в 19.30. 13 выпусков цикла выйдут в эфир в январе–апреле, первый из них покажут 12 января. Специалисты Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений расскажут об организации и проведении ЕГЭ, новых технологиях, изменениях в экзаменационных заданиях, а также ответят на вопросы телезрителей. Будут даны рекомендации по подготовке и сдаче экзамена.

«Наш совместный проект, который мы впервые запустили в прошлом учебном году, был встречен с большим интересом и показал востребованность у выпускников. Мы благодарим ОТР за продолжение сотрудничества и надеемся, что новые выпуски рубрики будут полезны не только для участников ЕГЭ 2017 года, но и для педагогов и родителей», – заметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Выпуски передач планируется разместить и на YouTube-канале Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

По материалам ИА «Татар-информ».