Список республиканских школьных конкурсов и олимпиад, которые пройдут в декабре

Республиканский олимпиадный центр сообщает о мероприятиях для одаренных детей, которые пройдут последнем месяце 2017 года.

1-25 декабря состоится республиканский заочный литературный конкурс сказок среди учеников 1-6 классов «Зимнее чудо». Прием работ осуществляется до 12 декабря.

9, 10 декабря в Альметьевске, Буинске, Заинске, Зеленодольске, Камском Устье, Менделеевске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе состоится олимпиада по математике и информатике среди учеников 1-4 классов «Лимон».

16, 17 декабря: республиканский командный конкурс среди учеников 1-6 классов «Звезда». Регистрация осуществляется до 10 декабря.

23 декабря: республиканский творческий конкурс для учеников 1-6 классов «Скоро Новый год!». Регистрация осуществляется до 17 декабря.