Средняя цена «корзины школьника» в Казани не превысила 4000 рублей

В Казани зафиксированы одни из самых низких цен на школьные товары. К такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений «Юла», пишет ИА «Татар-информ».

В среднем казанские родители потратят около 3700 рублей, чтобы собрать ребенка к 1 сентября. В эту сумму входит покупка школьной формы, детских туфель, блузки, рюкзака, канцтоваров, букета учителю и школьной мебели.

Так, например, в среднем за школьную форму в Казани придется отдать 600 рублей. Средняя цена детских туфель на Юле — 270 рублей. Школьный рюкзак можно купить за 500 рублей. Канцтовары обойдутся родителям в 210 рублей. Мебель для учебы — школьный стол и стул — продаются в городе за 1 060 и 550 рублей соответственно.

Средняя стоимость «корзины школьника» в стране почти на треть выше, чем в Казани, и составляет 5 250 рублей. В топ-3 городов с самыми доступными товарами на «Юле» также вошли Самара (3 500 рублей) и Тюмень (3 800 рублей). Дороже всего товары для школьников стоят в Москве, Сочи и Красноярске — от 6 100 до 6 800 рублей в среднем.