Стали известны победители олимпиады по французскому языку

Как сообщает министерство образования и науки РТ, в республиканской олимпиаде по французскому языку приняло участие 43 ученика из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Камского Устья и Нурлата.

Победителем регионального этапа всероссийской олимпиады стала учащаяся 9 класса гимназии № 9 г.Казани Дмитриенко Екатерина. Кроме нее дипломами призеров были награждены обучающиеся 9-11 классов Захаров Илья, Кочнева Лидия, Курочкина Мария, Пигачёва Любовь и Романов Александр (гимназия №9 г.Казани) и Каюмова Ильнара (Средняя школа №4» г.Набережные Челны). Победителем заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по французскому языку среди учащихся 8 класса признан ученик гимназии № 9» Московского района г.Казани Каримов Эмиль. В числе призеров обучающиеся 7-8 классов Барова Екатерина, Малинская Мария, Ризванова Элина (Средняя школа №37 г. Набережные Челны), Чмырёва Таисья и Солодовникова Камилла (гимназия № 9 г.Казани).