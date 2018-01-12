Стали известны результаты образовательной акции «Татарча диктант» («Татарский диктант»)

Чтобы узнать оценку необходимо по ссылке http://diktant.tatar/results/ пройти на официальный сайт и в поисковой строке набрать фамилию участника.

Напоминаем, что диктант по татарскому языку прошел 25 ноября 2017 года в регионах России и зарубежных странах. Для диктанта был выбран отрывок из произведения Аяза Гилязова «Җомга көн кич белән» («В пятницу вечером»). Проверить свои знания по татарскому языку решилось около двух тысяч человек.

Статистика по всему миру следующая:

На «5» выполнили – 27%;

на «4» – 27%;

на «3» – 36%;

на «2» – 8%.

Среди «отличников» и главный редактор журнала «Гаилә һәм мәктәп» («Семья и школа») Ландыш Насыйхова.