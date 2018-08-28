Стали известны результаты Всероссийского туристского слёта педагогов

Республику Татарстан представили команды МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» Московского района г. Казани и МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района» г. Казани, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В слёте приняли участие более 400 участников из 33 команд 27 субъектов Российской Федерации. Соревнования на спортивно-туристских дистанциях проводились по двум возрастным группам.

Участники соревнований проходили контрольно-туристский маршрут, демонстрировали технику пешеходного туризма, участвовали в ночных соревнованиях по туристскому ориентированию.

Призеры Всероссийского туристского слета

МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий» Московского района г. Казани:

3 место – конкурс краеведов;

3 место – конкурс туристский поход;

1 место – ориентирование по выбору (в группе А);

3 место – ориентирование по выбору (в группе Б);

3 место – соревнование по дартсу;

3 место – «педагогический рогейн» (в группе Б);.

МБУ ДО «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Простор» Ново-Савиновского района» г. Казани:

1 место – техника пешеходного туризма (дистанция-пешеходная-эстафета) – лично-командные соревнования (в группе А);

2 место – туристская кухня;

3 место – конкурс плакатов;

1 место – «педагогический рогейн» (в группе Б).