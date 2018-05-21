Стали известны обладатели Гран-при «Российской студенческой весны»

В эти выходные в Ставрополе праздничным гала-концертом завершился XXVI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». На этот раз свои таланты на фестивале показали 2700 человек из 80 регионов страны.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки России, в течение трёх конкурсных дней студенты, которых оценивали российские актёры театра и кино, хореографы, певцы, артисты цирка, представили 870 номеров в семи направлениях: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео», «Региональная программа».

В общекомандном зачёте «Гран-При» разделили Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ.