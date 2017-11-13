Стало известно, когда состоится День первокурсника КФУ

В стенах зала КСК КФУ «УНИКС» 27 ноября состоится гала-концерт фестиваля «День первокурсника – 2017». На этом вечере танцоры, музыканты, актеры, любители оригинального жанра будут показывать свои уникальные таланты и способности.

Как журналу «Магариф» сообщает пресс-служба КФУ, программа Дня первокурсника – 2017 включает в себя пять направлений: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальное и журналистика, Более того, 2017 год объявлен годом экологии в России, поэтому было учреждено специальное направление – «Лучший номер на тему года экологии», в номинациях «СТЭМ», «Авторская песня», «Театр мод», «Видеономер» и «Анимационный ролик».

В этом году организаторы включили в программу новый жанр Stand Up. Этот жанр представляет собой выступление комика, который будет рассказывать смешные ситуации перед публикой.

Студенты, которые хотят выступать на этом фестивале, могут прийти на конкурсные отборы 14-16 ноября в КМЦ им. А.Гайдара. Лучшие исполнители будут отобраны для участия в гала-концерте.