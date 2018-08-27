Стало известно об изменениях в ЕГЭ 2019 года

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ И ОГЭ 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Как сообщается на сайте ведомства, все изменения в КИМ ЕГЭ-2019 не носят принципиального характера. По большинству предметов были уточнены формулировки заданий, усовершенствована система оценивания заданий для повышения дифференцирующей способности экзаменационной работы. Впервые в этом году опубликована для общественно-профессионального обсуждения экзаменационная модель ЕГЭ по китайскому языку.

Проекты опубликованных документов не предполагают изменения в 2019 году структуры и содержания КИМ ЕГЭ по математике, географии, физике, химии и информатике.

В экзаменационной работе по русскому языку увеличено с 26 до 27 количество заданий за счет введения нового задания (21), проверяющего умение проводить пунктуационный анализ текста. Изменен формат заданий 2, 9–12, расширен диапазон проверяемых орфографических и пунктуационных умений, уточнен уровень сложности отдельных заданий, уточнена формулировка и критерии оценки задания 27 с развернутым ответом.

В ЕГЭ по биологии изменена модель задания 2: вместо двухбалльного задания с множественным выбором предложено однобалльное задание на работу с таблицей.

В экзаменационной работе по иностранному языку уточнена формулировка и критерии оценивания задания 40 письменной части, в котором участнику экзамена предлагаются на выбор две темы развернутого письменного высказывания с элементами рассуждения «Мое мнение».

В ЕГЭ по литературе уточнены критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом.

В экзаменационной работе по обществознанию детализированы формулировки заданий 25, 28, 29 и усовершенствованы системы их оценивания.

В ЕГЭ по истории в задание 21 добавлено дополнительное условие, определяющее требование к оформлению ответа, и дополнены критерии оценивания этого задания.

Изменений структуры и содержания КИМ ОГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом не предполагается.