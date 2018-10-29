Старшеклассников приглашают принять участие в конкурсе видеороликов

Попробовать себя в роли сценаристов, режиссеров, операторов и актеровкоротких фильмов, посвященных теме финансовой грамотности, смогут учащиеся и студенты из 11 российских регионов. В Татарстане стартовал видеоконкурс «Я в мире финансов», который проводится Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан ВВГУ Банка России и Министерством образования и науки РТ.

Старшеклассникам, студентам предлагается изучить тему, объединиться в небольшие творческие группы и под руководством педагога создать ролик, демонстрирующий, как правильно пользоваться современными финансовыми продуктами и услугами, планировать личный бюджет и грамотно распоряжаться им, как защищать от злоумышленников свои деньги.

Темами просветительских фильмов могут быть:

банки и банковские услуги;

банковские карты и правила их;

безопасного использования;

страхование;

выпуск денег в обращение;

защитные признаки, признаки

платежеспособности денег;

недобросовестные практики на;

финансовом рынке: финансовые пирамиды

и нелегальные кредиторы

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