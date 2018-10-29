Старшеклассников приглашают принять участие в конкурсе видеороликов

Октябрь 29, 2018 0

Попробовать себя в роли сценаристов, режиссеров, операторов и актеровкоротких фильмов, посвященных теме финансовой грамотности, смогут учащиеся и студенты из 11 российских регионов. В Татарстане  стартовал видеоконкурс «Я в мире финансов», который проводится  Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан ВВГУ Банка России и Министерством образования и науки РТ.
Старшеклассникам,  студентам  предлагается изучить тему, объединиться в небольшие творческие группы и под руководством педагога создать ролик, демонстрирующий, как правильно пользоваться современными финансовыми продуктами и услугами, планировать личный бюджет и грамотно распоряжаться им, как защищать от злоумышленников свои деньги.
Темами просветительских фильмов могут быть:

  • банки и банковские услуги;
  • банковские карты и правила их;
  • безопасного использования;
  • страхование;
  • выпуск денег в обращение;
  •  защитные признаки, признаки
  • платежеспособности денег;
  • недобросовестные практики на;
  • финансовом рынке: финансовые пирамиды
    и нелегальные кредиторы

Длительность ролика – не более трех минут. Работы должны быть загружены в файловое хранилище, а ссылки и заявка направлены по электронной почте 92media@cbr.ru не позднее 5 ноября..

 

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