Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс «Директор школы — 2018»

Дан старт девятому конкурсу «Директор школы», который выявляет лучшие управленческие практики и дает возможность проявить себя школьным руководителям, объединить директоров общеобразовательных учреждений, готовых развиваться, меняться, учиться. Тема эссе этого года: «Пожелание самому себе: что мне нужно сделать для роста эффективности моей школы», сообщается на сайте конкурса.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса и загрузить свое эссе до 22 апреля.

Напомним, в прошлом году абсолютным победителем конкурса «Директор школы» стал руководитель казанской школы № 85 с углубленным изучением отдельных предметов Ренат Хайбуллин.