Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

В Татарстане с 10 января по 23 февраля пройдут региональные этапы всероссийской олимпиады школьников и заключительный этап республиканской олимпиады для 8-х классов по 24 предметам, включенным в состав всероссийской олимпиады школьников, в Республике Татарстан в 2017-2018 учебном году.

11, 12 января в Республиканском олимпиадном центре «Дуслык» пройдет Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2017/2018 учебном году.

Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа педагогических, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов – стажеров, а также специалистов в области знаний, соответствующих предмету олимпиады, и утверждается организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, победителем регионального этапа всероссийской и заключительного этапа республиканской олимпиад школьников признается участник, набравший наибольшее количество баллов, составляющее половину или более от максимально возможного балла.