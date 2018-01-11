Стартует III Международный фестиваль-конкурс «Дети планеты»

С 27 апреля по 1 мая 2018 года в городе Брест, Беларусь состоится Фестиваль-конкурс «Дети Планеты». Фестиваль-конкурс «Дети Планеты» — это возможность показать свое творчество, поделиться своими достижениями и приобрести новых друзей.

Участников и гостей фестиваля ожидает не только праздник вокального и хореографического мастерства, театрального-эстрадного искусства, но и обширная культурно-познавательная программа. В рамках мероприятия планируется проведение вечеров российской культуры.

Цель мероприятия — выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи, обмен творческими достижениями и опытом между участниками из разных стран мира, популяризация творчества юных талантов, сохранение и развитие национальных культур.

Конкурс проводится по следующим направлениям: хореография, вокал, инструментальное исполнительство, театральное мастерство и театр мод, изобразительное, декоративно-прикладное и фото творчество. Возрастные категории участников: до 6 лет, 7-12 лет, 13-16 лет, 17-21 год.

Прием заявок осуществляется до 31 марта 2018 г. по адресу: сhtoch.by@gmail.com

Подробную информацию можно найти на сайте Фестиваля. http://chtoch.org/