Стартует республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования детей

Февраль 28, 2017 0

Сегодня, 28 февраля, стартуют зональные этапы конкурса  профессионального мастерства работников  сферы воспитания «Воспитать человека»  и педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Торжественное открытие начнётся через несколько минут, в 9.00, в Богатых Сабах (в гимназии по адресу: ул. Школьная, 50). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Принять участие в конкурсе могут те, чей профессиональный долг заключается в воспитании детей. Это классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, муниципальные  координаторы детского  движения. Впервые в числе участников заместители начальников отделов (управлений) образования по воспитательной работе, заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций.

Конкурсный отбор будет проводиться по пяти направлениям:

  1. «Лучший педагог дополнительного образования детей»
  2. «Лучший педагог-организатор»
  3. «Лучший классный руководитель»
  4. «Лучший заместитель начальника отдела (управления) образования по воспитательной работе»
  5. «Лучший заместитель директора по воспитательной работе общеобразовательной организации»

График проведения зональных этапов:

28 февраля, п.г.т. Богатые Сабы, МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы»,09:00

1 марта, п.г.т. Аксубаево, районный дом культуры, 09:00

9 марта, п.г.т. Апастово, МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», 09:00

14 марта, г. Менделеевск, «Дворец культуры им. С. Гассара», Зал торжеств, 09:00

16 марта, г. Лениногорск, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  №5 г. Лениногорска», 09:00

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Источник фотографии: pixabay.com

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