Стартует республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы воспитания и дополнительного образования детей

Сегодня, 28 февраля, стартуют зональные этапы конкурса профессионального мастерства работников сферы воспитания «Воспитать человека» и педагогов дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям». Торжественное открытие начнётся через несколько минут, в 9.00, в Богатых Сабах (в гимназии по адресу: ул. Школьная, 50). Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Принять участие в конкурсе могут те, чей профессиональный долг заключается в воспитании детей. Это классные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, муниципальные координаторы детского движения. Впервые в числе участников заместители начальников отделов (управлений) образования по воспитательной работе, заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных организаций.

Конкурсный отбор будет проводиться по пяти направлениям:

«Лучший педагог дополнительного образования детей» «Лучший педагог-организатор» «Лучший классный руководитель» «Лучший заместитель начальника отдела (управления) образования по воспитательной работе» «Лучший заместитель директора по воспитательной работе общеобразовательной организации»

График проведения зональных этапов:

28 февраля, п.г.т. Богатые Сабы, МБОУ «Гимназия п.г.т. Богатые Сабы»,09:00

1 марта, п.г.т. Аксубаево, районный дом культуры, 09:00

9 марта, п.г.т. Апастово, МБОУ «Апастовская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов», 09:00

14 марта, г. Менделеевск, «Дворец культуры им. С. Гассара», Зал торжеств, 09:00

16 марта, г. Лениногорск, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Лениногорска», 09:00

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