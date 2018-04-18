Сегодня в 12:00 на сайте FIFA.com/bilet стартует заключительный этап продаж билетов на ЧМ-2018, он продлится до окончания турнира. Об этом сообщается на официальном сайте чемпионата, пишет ИА «Татар-информ».

С начала продаж в сентябре 2017 года на сайте FIFA.com/bilet распределено 1 млн 698 тыс. 49 билетов болельщикам со всего мира. Большая часть из них досталась россиянам — 796 тыс. 875 билетов. В первую десятку стран, где живут любители футбола, вошли США, Бразилия, Колумбия, Германия, Мексика, Аргентина, Перу, Китай, Австралия и Англия.

С сегодняшнего дня болельщики смогут приобрести билеты в режиме реального времени в порядке живой очереди. На определенные матчи будут доступны билеты четвертой категории, которая зарезервирована для резидентов РФ. Организаторы чемпионата рекомендуют болельщикам не затягивать с покупкой билетов, поскольку прогнозируется большой спрос.