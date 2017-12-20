Степан Криницкий: «Не существует понятия «легкие» наркотики — они все тяжелые»

Ситуация с распространением наркотиков в России остается непростой. Об этом недавно заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, «особо настораживает значительный – на 60% (!) – рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних», зафиксированный за последние пять лет.В Татарстане, к счастью, все не так тревожно. Но это не повод успокаиваться, убежден Степан Криницкий, заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского наркологического диспансера РТ.

— Степан Матвеевич, можно ли сегодня говорить о том, что рост детской наркомании в Татарстане приостановлен или хотя бы замедлился?

— Однозначно. В конце девяностых — начале «нулевых» в республике былигероини большое количество несовершеннолетних, зависимых от него. Затем героинушел в категорию редких наркотиков –полиция смогла пресечь большинство каналов распространения.Впрочем, появилась другая напасть: новые виды психоактивных веществ — спайсы, соли, миксы…Сегодня мы наблюдаем некий спад. Видим это по количеству школьников и студентов, выявленных на профосмотрах, доставленных к нам на экспертизу, взятых на профилактический и диспансерный учет.

— О каком порядке цифр идет речь?

— Мы констатируем уменьшение по всем четырем направлениям, которые укладываются в понятие «детская наркомания»: токсикомании, наркомании, злоупотреблению наркотиками и токсическим веществами.Так, по токсикомании снижение произошло вдвое – всего 4 человека в республике на учете состоят. По наркомании: если в 2015 году мы выявили 115 человек, то в 2016-м – всего 57. На учете, как злоупотребляющие, стоят 82 человека, наркозависимые – 18 человек (один ребенок и семнадцать подростков).

— Где сегодня находится самая болевая точка?

— Для нас не существует понятия «легкие» наркотики – они все тяжелые. Вызывая зависимость, калечат жизнь человека, искажают его восприятие мира, служат отправной точкой дальнейших бед.

— Как не упустить момент и вовремя распознать в своем ребенке наркомана?

— Только не надо себя заранее накручивать и доводить до невроза – детям нехорошо жить в такой среде. Здесь рецепт один – быть в контакте со своим ребенком. Особенно в переходном возрасте, когда он ищет авторитетов среди значимых сверстников. На кого он будет ориентироваться? Если на «золотую молодежь», прожигающую жизнь, то рано или поздно это приведет к наркотикам. Первое, что должно насторожить, — новые непонятные знакомства и запросы, в том числе финансовые. Сегодня проконтролировать ребенка несложно – достаточно позвонить. Начинает обманывать, уходить от контроля? Это уже повод для тревоги.

— Какой должна быть реакция родителя, если он заподозрил неладное?

— Не паниковать. Если ребенок не выходит на откровенный разговор, искать поддержки у родственников, которым он доверяет. Если полностью ушел от контакта, прибегнуть к помощи психолога. Ну, а в случае более веских опасений, применив свои родительские права, везти к нам на экспертизу. Желательно в момент хотя бы остаточных признаков опьянения.

Беседовала Катерина Котова