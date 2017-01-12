Страховые выплаты вкладчикам ИнтехБанка будут осуществлять Сбербанк, ВТБ 24 и «Ак Барс» банк

Страховые выплаты вкладчикам ИнтехБанка начнутся 12 января и будут осуществляться через отделения Сбербанка, ВТБ 24 и «Ак Барс» банка, сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«Каждый из указанных банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков ПАО „ИнтехБанк“. Распределение вкладчиков по банкам-агентам произведено в зависимости от места жительства вкладчика, представленных им в банк при открытии вклада (счета), а также от начальной буквы его фамилии в соответствии с таблицей», — отмечается в сообщении пресс-службы АСВ.

Напомним, возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 процентов суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн руб.

Для определения банка-агента можно воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте АСВ. Чтобы получить возмещение, необходимо представить в свой банк-агент только паспорт (документ, удостоверяющий личность), а также заполнить заявление о выплате.

По материалам ИА «Татар-информ».