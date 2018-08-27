Студенческий образовательный форум РТ объединил 2000 активистов

Август 27, 2018 0

V Студенческий образовательный форум в Татарстане объединил более 2000 участников  из разных регионов страны.

Всего форум состоит из трех профилных смен.  Участники первой,  которая прошла в июне, обсудили вопросы студенческого самоуправления.

Вторая смена состоялась на прошлой неделе. В течение пяти дней 500 студентов обменивались опытом добровольчества.P80827-144009

Вчера стартовала третья смена под названием «Карьерные траектории студенческой  молодежи». В палаточном лагере собрались 900 студентов из разных регионов  России. Как, например, участник из Санкт-Петербурга. «Участвую в этом форуме во второй раз. Программа форума разнообразная,  мы участвуем в семинарах,  на бизнес-треннингах известных предпринимателей», — рассказал Никита Чунин.

IMG_20180827_143817_196P80827-143423Татьяна Иванова, участник форума: «Я студент КИУ им.  Тимерясова.  Приехала на форум для того,  чтобы получить ответы на интересующие  меня вопросы.  Здесь нам рассказывают от психологических аспектах применения знаний, полученных в вузе, на практике».

Палаточный лагерь развернулся на территории Верхнеуслонского района. Студенты живут в шатрах.  Здесь их всего восемь: столовая,  медиацентр,  шатры для проведения  масштабных мероприятий, для сна, лекций и семинаров.

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