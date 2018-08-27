Студенческий образовательный форум РТ объединил 2000 активистов

V Студенческий образовательный форум в Татарстане объединил более 2000 участников из разных регионов страны.

Всего форум состоит из трех профилных смен. Участники первой, которая прошла в июне, обсудили вопросы студенческого самоуправления.

Вторая смена состоялась на прошлой неделе. В течение пяти дней 500 студентов обменивались опытом добровольчества.

Вчера стартовала третья смена под названием «Карьерные траектории студенческой молодежи». В палаточном лагере собрались 900 студентов из разных регионов России. Как, например, участник из Санкт-Петербурга. «Участвую в этом форуме во второй раз. Программа форума разнообразная, мы участвуем в семинарах, на бизнес-треннингах известных предпринимателей», — рассказал Никита Чунин.

Татьяна Иванова, участник форума: «Я студент КИУ им. Тимерясова. Приехала на форум для того, чтобы получить ответы на интересующие меня вопросы. Здесь нам рассказывают от психологических аспектах применения знаний, полученных в вузе, на практике».

Палаточный лагерь развернулся на территории Верхнеуслонского района. Студенты живут в шатрах. Здесь их всего восемь: столовая, медиацентр, шатры для проведения масштабных мероприятий, для сна, лекций и семинаров.