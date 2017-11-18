Студент из Татарстана удостоен Гран-при всероссийской премии «Студент года-2017»

Магистрант Казанского (Приволжского) федерального университета Нафис Сиразетдинов удостоен Гран-при всероссийской премии «Студент года-2017». Церемония награждения только что завершилась в Симферополе, сообщает ИА «Татар-информ».

Напомним, молодой человек является обладателем премии «Студент года-2016» Республики Татарстан.

В номинации «Доброволец года образовательных организаций высшего образования» победительницей стала студентка Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Мария Рязанова. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила вице-президент Лиги студентов РТ Ксения Рахимуллина.

Кроме этого лауреатом в номинации «Общественник года профессиональных образовательных организаций» стала студентка Казанского торгово-экономического техникума Анна Балялина.

В церемонии награждения принял участие Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, Глава Республики Крым Сергей Аксенов и другие. Павел Красноруцкий, отметил, что сегодня в зале собрались лучшие студенты со всей страны. «Более 5 тысяч студентов приняли участие в конкурсных процедурах на разных уровнях: в вузе, в регионе. Здесь также собрались лучше студенты Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Не случайно именно в этот день мы традиционно четвертый год подряд подводим итоги конкурса, потому что сегодня во всем мире отмечают Международный день студентов», – сказал он.

В подарок Нафис получил премию в 150 тыс. рублей, Мария в 30 тыс. рублей, а Анна в 20 тыс. рублей. Эти средства они могут потратить на обучение в любом вузе России. Кроме этого ранее руководитель федерального агентства по делам молодежи Росмолодежь Александр Бугаев заявил, что победитель Премии в номинации Гран-при станет общественным советником Федерального агентства по делам молодежи.

Всего же Татарстан в разных номинациях представляли семеро участников. В общей сложности в финал конкурса вышли 200 студентов из 62 регионов России.

«Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки РФ. Главная цель премии – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности.