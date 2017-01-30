Студент КГАСУ стал победителем международного конкурса Archi-World Academy

Студент КГАСУ Айнур Мустафин стал победителем международного конкурса Archi-World Academy и выиграл полугодовую стажировку в одной из лучших архитектурных мастерских мира Coop Himmelb(l)au в Австрии.

Archi-World Academy – конкурс для молодых талантливых архитекторов, наградой в котором является стажировка в архитектурных мастерских всего мира. География мастерских очень широкая, ежегодно студенты борются за возможность стажироваться в Европе, в США, Австралии, на Востоке, в том числе и в России.

Глава (архитектор) или представитель мастерской входит в состав жюри и по представленной конкурсантом работе выбирает будущего интерна. Таким образом, среди 1500 работ, присланных на конкурс, глава компании Coop Himmelb(l)au, один из крупнейших архитекторов мира Вольф Прикс выбрал единственную работу, и этот проект оказался из медиатеки Айнура Мустафина.

Представленная им работа – дипломный проект на степень бакалавра, который он выполнил и успешно защитил под руководством преподавателей Ильнара и Резеды Ахтямовых.

На всероссийском смотре-конкурсе ВКР по архитектуре, градостроительству и дизайну проект «Медиатеки для города Казани» получил диплом I степени МООСАО и Диплом Союза Московских Архитекторов. Сейчас Айнур учится на первом курсе магистратуры КГАСУ. Согласно правилам конкурса минимальный срок стажировки должен составлять шесть месяцев, и Айнур будет интерном в компании Coop Himmelb(l)au, в австрийском офисе в Вене.

Сам конкурс проводится раз в два года, в период с 2015-го по 2017 год проходил третий цикл конкурса. Традиционно подведение результатов, торжественная церемония и знакомство будущих интернов с главами мастерских проходит в рамках архитектурно-строительного форума BAU в Мюнхене (Германия) в конце января.