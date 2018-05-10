Студент принес в колледж ружье, ранил однокурсника, затем выстрелил в себя

ЧП произошло сегодня утром в Сибири. 17-летний студент новосибирского колледжа зашел в класс с ружьем, ранил однокурсника. В настоящее время ведется следственная проверка. Об этом сообщается на сайте пресс-службы СК России.

По данным следствия, 17-летний студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н.А. Лунина пришел на занятия, в коридоре колледжа собрал принесенное с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и произвел выстрел в сокурсника, после чего выстрелил в себя и от полученных телесных повреждений скончался на месте. Однокурсник нападавшено получил ранение руки. Сейчас он находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство совершенное общеопасным способом).