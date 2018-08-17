Студенты Татарстана будут получать стипендию Правительства РФ

Стипендия за первый семестр назначается с 1 сентября 2018 г. по 31 января 2019 г. в ежемесячном размере 5 000 рублей. Стипендиатами стал 31 магистрант КФУ, сообщает пресс-служба университета.

К участию в конкурсе допускаются студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, и на основании перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, утвержденного распоряжением правительства страны.