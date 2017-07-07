Суд арестовал обвиняемую в скандальном ДТП с «пьяным» ребенком

Суд Подмосковья арестовал обвиняемую в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик. Обвиняемая нарушила подписку о невыезде, поэтому теперь ее просят отправить в СИЗО.

Скандальное ДТП произошло в Балашихе в конце апреля. Тогда женщина сбила шестилетнего мальчика. Он умер. Медицинская экспертиза установила, что на момент аварии мальчик был пьян. В крови ребенка обнаружили «концентрацию этилового спирта, соответствующую сильной степени опьянения», сообщает РИА Новости. По данному факту было возбуждено уголовное дело (халатность). Но повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови мальчика. Сейчас выясняются все обстоятельства. По словам отца ребенка, спирт могли закачать в печень уже мертвого мальчика.