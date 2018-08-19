Суд оштрафовал выпускника за использование телефона на ЕГЭ

В Башкирии суд привлек к административной ответственности выпускника школы за нарушение порядка проведения единого государственного экзамена, сообщается на сайте местного суда.

В Стерлибашевском районе Республики Башкортстан мировой судья рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении юноши 2000 года рождения. Выпускника школы обвинили в нарушении установленного законодательством об образовании порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Выяснилось, что школьник пронес на ЕГЭ по истории смартфон. В ходе экзамена он попытался сфотографировать задание.

Суд назначил выпускнику штраф в размере 3000 рублей.