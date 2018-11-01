Татарские гимназии Казани поделились опытом преподавания русского языка и литературы

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета прошли курсы повышения квалификации учителей республики по программе «Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в школах с родным (нерусским) языком обучения в условиях внедрения ФГОС ОО». Курсы предполагали сочетание аудиторных занятий, которые проводили опытные преподаватели университета.

В рамках курсов были организованы три стажировочные площадки на базе МБОУ «Гимназия № 18 с татарским языком обучения» Приволжского района г. Казани, МБОУ «Татарская гимназия № 17 имени Г. Ибрагимова» Московского района г. Казани, «Гимназия № 155 с татарским языком обучения» Ново-Савиновского района г. Казани.

Гимназия № 18 Приволжского района г. Казани предложила слушателям курсов интересную программу «Формирование универсальных учебных действий в урочное и во внеурочное время в условиях внедрения ФГОС», которая включала в себя калейдоскоп занятий.

Стажировка в 18-й гимназии началась с представления результатов внеурочной деятельности учащихся, посещающих различные кружки гимназии. Музыкальный калейдоскоп был организован под руководством педагогов дополнительного образования: Рафинада Салахова, члена организации самодеятельных композиторов РТ, лауреата всероссийских и международных конкурсов, руководителя ансамбля кураистов; Загиды Зайнуллиной, заслуженного работника культуры РТ, руководителя трио «Чулпан»; Григория Сергеева, заслуженного артиста РТ, руководителя хореографического ансамбля.

Семинар открыл директор гимназии Равиль Садыков. В своем выступлении он рассказал о специфике инновационной татарской гимназии в условиях внедрения ФГОС.

Затем участникам семинара были показаны уроки, транслирующие опыт работы учителей гимназии. Первый открытый урок провел молодой специалист гимназии Сирина Насибуллина, выпускница Казанского педагогического колледжа. Она пригласила гостей и учащихся 1В класса в страну гласных букв и звуков. Во 2 Б классе прошёл интегрированный урок русского языка и литературы по теме «Лексика». Райхан Кадырова, учитель высшей квалификационной категории, обладатель гранта «Наш лучший учитель» показала урок, который полностью соответствует требованиям нового образовательного стандарта, направленный на поддержку индивидуального развития личности учащихся.

Затем эстафетную палочку приняла учитель начальных классов высшей квалификационной категории Рамзия Хамзина. Она использовала все формы работы на уроке русского языка по теме «Главные члены предложения». Ученики работали в парах и в группах, приобретая тем самым коммуникативные умения, развивали творческое мышление, пользовались приобретёнными званиями при решении проблемных заданий.

Также вызвали всеобщий интерес и уроки учителей начальных классов первой квалификационной категории Ильсияр Гафаровой и Рамили Егоровой. Работая в параллельных классах (3А, 3Б), они провели урок русского языка по теме «Что такое окончание», содержащее различные задания для формирования личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий.

Завершающим оказался урок русского языка в 4В классе по теме «Правописание ь и ъ знаков». Открытый урок провела Айгуль Закирова – молодой учитель начальных классов, призёр районного этапа городского конкурса «Учитель года г. Казани – 2017», победитель конкурса на соискание гранта «Наш новый учитель». Урок был направлен на формирование у

учащихся универсальных умений применять полученные знания, ставить и решать задачи, планировать свои действия, обдумывать принимаемое решение, способности самостоятельно мыслить.

Затем гости гимназии были приглашены в литературную гостиную, посвященную 200 – летию Ивана Сергеевича Тургенева. Мероприятие подготовили: учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории Светлана Пашкова, а также учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории, Заслуженный учитель школы РТ Римма Шарапова. Заметим, что 24 октября 2017 года на 39-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций в Париже было принято решение о включении в 2018 году юбилея И. С. Тургенева в список памятных дат ЮНЕСКО, имеющих значение для всего человечества.

В ходе внеклассного мероприятия учащиеся 5, 7, 10 и 11 классов рассказывали о жизни и творчестве писателя, читали и инсценировали стихи И.С. Тургенева, делились своими впечатлениями.

На следующий день двери для учителей русского языка и литературы со всей республики открыла «Гимназия №155 с татарским языком обучения» Ново-Савиновского района г. Казани. Слушатели курсов получили возможность побывать на уроках русского языка и литературы, увидели применение таксономии Б. Блума, педагогики ТРИЗ и других педагогических технологий, используемых педагогами гимназии.

Слушатели курсов также посетили стажировочною площадку на базе «Татарская гимназия №17 имени Г. Ибрагимова» Московского района г. Казани по программе «Коммуникативно-ориентированное обучение русскому языку и литературе в школах с родным (нерусским) языком обучения в условиях внедрения ФГОС ОО». Учителя гимназии продемонстрировали слушателям курсов уроки русского языка и литературы по ФГОС, поделились опытом подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

В рамках семинара директором гимназии Альфией Галиевой была представлена презентация деятельности гимназии по теме «Создание образовательной среды гимназии в рамках реализации ФГОС».

В ходе семинара были показаны уроки русского языка и литературы. А прекрасным завершением семинара стала литературно-музыкальная композиция «Детство, опалённое войной…», направленная на патриотическое воспитание подрастающего поколения (руководители проекта – С.С. Мустафина – учитель английского языка первой квалификационной категории, А.Р. Ахметгалиева – учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории).

От Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального университета стажировочными площадками руководили профессор кафедры русской и зарубежной литературы А.Ф. Галимуллина и доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики З.Ф. Юсупова. По завершении стажировок слушатели курсов приняли участие в круглых столах, отметили содержательность программы стажировок, высокий уровень проведения уроков и внеклассных мероприятий, большой потенциал татарских гимназий г. Казани. Уроки, представленные учителями ведущих казанских гимназий, продемонстрировали полное соответствие реализации ФГОС и коммуникативно-ориентированного обучения русскому языку и литературе в школах с родным (нерусским) языком обучения в условиях реализации ФГОС ОО.

Зульфия ЮСУПОВА, доцент кафедры русского языка и прикладной лингвистики КФУ

Альфия ГАЛИМУЛЛИНА, профессор кафедры русской и зарубежной литературы КФУ