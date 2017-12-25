Татарстан одним из первых в России успешно внедряет «Карту жителя»

Зеленодольск стал пилотным городом в России, где решено было опробовать инновационную технологию – «Карту жителя». Более 21 тысячи карт сегодня выдано жителям города – спутника, сообщает ИА «Татар-информ».

На пластиковой карте с чипом содержатся платежные, социальные, транспортные приложения и графическая информация о владельце: фотография, ФИО, номер транспортного приложения, номер СНИЛС. Теперь на карте хранится еще и электронная цифровая подпись ее владельца. Только за последние 10 месяцев в Зеленодольске более 20 тысяч раз медицинские документы заверялись с ее помощью.

Многофункциональный документ снискал популярность у жителей Зеленодольска самых разных возрастов. Молодые мамы получают по карте даже молочное питание для малышей, а взрослое население, а особенно пенсионеры, спокойно ходят по магазинам, в поликлинику, аптеку и в расчетный центр только с этой карточкой в руках.

«Я сейчас пользуюсь картой в транспорте, во всех магазинах, в поликлинику ходила с ней, но там можно пока и с полисом. В общем, она у меня постоянно с собой. Я и пенсию получаю, и квитанции оплачиваю, в общем, делаю все с картой», – объясняет Людмила Степановна, 75 лет.

«Врач выписывает электронный рецепт и заверяет его своей электронной подписью. Рецепт по информационной системе передается в аптеку. Пациент просто вставляет в картридер свой пластиковый помощник – и фармацевт увидит все назначения. Кстати, еще и скидку в три процента в аптеке государственной сети по карте делают», – рассказывает начальник отдела информационных и инновационных технологий Минздрава РТ Марат Нурмиев.

За год существования проекта, который внедрен в единственном городе России – Зеленодольске, с помощью карты оформлено свыше 3 тысяч рецептов на детское питание, порядка 250 аптечных рецептов, произведено около 2600 записей на прием к врачам, почти 3 тысяч запросов на историю пациента сделали врачи скорой помощи. К слову, только 1870 сотрудников ЦРБ Зеленодольска активно используют карту и, как и население города, считают это технологическую новинку фантастической вещью.